В ПАСЕ обсудят напряженность, наблюдающуюся в последние дни в Нагорном Карабахе

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "На весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) члены делегации азербайджанского парламента вынесут на обсуждение комитетов, партийных заседаний и Ассамблеи вопрос о ситуации, наблюдающейся в последние дни в Нагорном Карабахе. В связи с этим я, как руководитель делегации, также направил письмо председателю структуры Педро Аграмунту".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель азербайджанской делегации Самед Сеидов.

По его словам, члены азербайджанской делегации периодически поднимают в ПАСЕ вопрос, связанный с Нагорным Карабахом и оккупированными территориями: "В рамках сессии также обсудят попытки армян сохранить статус-кво, совершаемые ими зверства против мирного населения после последних событий в прифронтовых регионах и пр. Это наш долг как граждан и депутатов".

Отметим, что очередная весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге 18-22 апреля. В рамках сессии депутаты обсудят такие вопросы, как миграционный кризис в Европе, вынужденную миграцию и ее последствия и вызовы, ситуацию с правами беженцев, конфликт в Украине, состоятся выборы судей в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ); комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс представит свой ежегодный доклад.

Также в ходе сессии ожидаются выступления: 19 апреля - премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера; 20 апреля - президента Австрии Хайнца Фишера, 21 апреля - премьер-министра Грузии Григория Квирикашвили.