В парламенте Турции открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Вслед за Стамбулом, Брюсселем и Гаагой, в Анкаре открылась посвященная Ходжалинскому геноциду выставка под названием "Три поколения, один геноцид". На выставке в Доме культуры Мустафы Неджати представлены предметы и фотографии, свидетельствующие о страшной трагедии.

Об этом Report сообщили из Госкомитета по работе с диаспорой.

На открытии выставки, организованной Азербайджанским кружком Турции (TÜRKAZDER) при поддержке Турецкого центра международных связей и стратегических исследований (TÜRKSAM) и Совета господдержки НПО при президенте Азербайджанской Республики, принимали участие официальные лица, представители турецких и азербайджанских СМИ.

Здесь также присутствовали вице-спикер Великого национального собрания Турции Мерал Акшенер, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской дружественной группы Недждет Унувар, депутаты Синан Оган, Гасан Гусеин Тюркоглу, азербайджанский парламентарий Эльман Мамедов, представители посольства Азербайджана в Турции, руководитель турецко-азербайджанского кружка Анвер Тюркоглу, представители ряда профсоюзов Турции и НПО, а также очевидцы Ходжалинского геноцида.

После выступления турецкого депутата Недждета Унувара, отметившего о чутком отношении Турции к Ходжалинскому вопросу и своей деятельности в парламенте в этом направлении, вице-спикер Мерал Акшенер, Синан Оган и Эльман Мамедов открыли выставку, разрезав символическую черную ленту.

Представители TÜRKSAM проинформировали присутствующих о геноциде, депутаты оставили запись в Книге памяти.

Отметим, что выставка, организованная в Доме культуры Великого национального собрания Турции (ВНСТ) имени Мустафы Неджати, продлится до 1 марта.