В парламенте Литвы принято обращение в связи с Ходжалинским геноцидом

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Группа членов Сейма Литвы приняла обращение в связи 25-лентней годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Литве, в обращении отмечается, что нагорно-карабахский конфликт - один из самых трагичных среди конфликтов XX века.

В документе говорится, что 20% азербайджанских земель были оккупированы, более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома, подчеркнуто, что несмотря на принятие Совбезом ООН 4 резолюций о выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, резолюции до сих пор не выполнены.

В обращении отмечается, что Литва всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Члены сейма призвали выполнить резолюции, принятые международными организациями в связи с выводом оккупантских сил с оккупированных территорий Азербайджана.