​В парламенте Армении проходит закрытая встреча по Нагорному Карабаху

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Национальном собрании Армении проходит закрытая встреча министра обороны cтраны Сейрана Оганяна и депутатов.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча проходит в закрытом режиме.

Сообщается, что в ходе нее министр обороны Армении представит парламентариям ситуацию на линии соприкосновения войск в зоне нагорно-карабахского конфликта.

На встрече принимают участие глава комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним делам Корюн Наапетян, депутат фракции "Наследие" Теван Погосян, глава фракции АРФД Армен Рустамян, глава фракции АНК Левон Зурабян, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, глава фракции РПА Ваграм Багдасарян, независимые депутаты Хачатур Кокобелян и Эдмон Марукян и др.

Отметим, что 5 мая правительство Армении обсудит вопрос признания независимости так называемой "Нагорно-Карабахской Республики".