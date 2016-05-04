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    ​В парламенте Армении проходит закрытая встреча по Нагорному Карабаху

    На встрече принимает участие министр обороны Армении и ряд депутатов

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Национальном собрании Армении проходит закрытая встреча министра обороны cтраны Сейрана Оганяна и депутатов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча проходит в закрытом режиме.

    Сообщается, что в ходе нее министр обороны Армении представит парламентариям ситуацию на линии соприкосновения войск в зоне нагорно-карабахского конфликта. 

    На встрече принимают участие глава комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним делам Корюн Наапетян, депутат фракции "Наследие" Теван Погосян, глава фракции АРФД Армен Рустамян, глава фракции АНК Левон Зурабян, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, глава фракции РПА Ваграм Багдасарян, независимые депутаты Хачатур Кокобелян и Эдмон Марукян и др.

    Отметим, что 5 мая правительство Армении обсудит вопрос признания независимости так называемой "Нагорно-Карабахской Республики". 

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