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    В Париже обсудят нагорно-карабахское урегулирование

    Также будет обсуждена обострившаяся ситуация на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Париже обсудят нагорно-карабахское урегулирование и обострившуюся ситуацию на линии соприкосновения войск. Как передает Report, об этом сообщает Radio France International (RFI).

    По информации RFI, на следующей неделе, 8-9 марта, Францию посетит президент Армении Серж Саргсян. Поездка посвящена 25-летию установления дипломатических отношений. В ходе визита будет также обсужден вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    Как сообщает RFI, также ожидается визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Париж в середине марта. 

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