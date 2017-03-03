Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Париже обсудят нагорно-карабахское урегулирование и обострившуюся ситуацию на линии соприкосновения войск. Как передает Report, об этом сообщает Radio France International (RFI).

По информации RFI, на следующей неделе, 8-9 марта, Францию посетит президент Армении Серж Саргсян. Поездка посвящена 25-летию установления дипломатических отношений. В ходе визита будет также обсужден вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает RFI, также ожидается визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Париж в середине марта.