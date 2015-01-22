​В ОИС подписан документ по поводу кампании "Справедливость к Ходжалы"

Баку. 22 января. REPORT.AZ В рамках 10-й сессии конференции Парламентского союза Организации Исламского Сотрудничества (ПСОИС), проходящей в Стамбуле встретились председатель молодежного Форума исламской конференции за диалог и сотрудничество Эльшад Искендеров и генеральный секретарь парламентского союза ОИС Эрол Кылыч. Они подписали соглашение о сотрудничестве между двумя этими организациями. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В документе, который охватывает многие аспекты деятельности, нашли свое отражение и совместные действия в претворении в жизнь целей и задач кампании "Справедливость к Ходжалы". В принятой на этой сессии конференции ПСОИС декларации под названием "Сотрудничество между Молодежным форумом за диалог и сотрудничество и Парламентским союзом Организации исламского сотрудничества", страны-члены ОИС еще раз продемонстрировали свою позицию в вопросе признания Ходжалинской трагедии как геноцида.

Участие этой организации в кампании "Справедливость к Ходжалы" станет важным шагом в признании Ходжалинской трагедии как геноцида международным сообществом.