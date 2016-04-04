В ООН подсчитали количество погибших в результате эскалации в зоне карабахского конфликта

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 33 человека погибли и свыше 200 получили ранения в результате ожесточенных столкновений в зоне нагорно-карабахского конфликта в минувшие выходные. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Согласно официальным источникам в Армении и Азербайджане, по меньшей мере 30 солдат и 3 мирных жителя погибли в результате боевых действий. Число раненных, как гражданских, так и военных, еще официально не подтверждено. Согласно неофициальным источникам, это число оценивается в свыше 200", - говорится в отчете.

По данным УКГВ, в общей сложности в деревнях, которых коснулись боевые действия, проживают около 14,4 тыс. человек. "Правительство Азербайджана информировало, что внутреннего перемещения людей нет, в то время как со стороны Армении 50 человек попросили временное убежище в Ереване. Оба правительства объявили, что не нуждаются в международной гуманитарной помощи", - отмечается в докладе.