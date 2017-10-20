В одной из воинских частей Армении произошел взрыв, есть большое количество погибших и раненых

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В одной из дислоцированных на территории оккупированного Ходжавендского района Азербайджана воинских частей вооруженных сил Армении произошел взрыв.

Как сообщает Report, информация по этому поводу была распространена армянскими пользователями соцсети.

В информации отмечается о большом количестве погибших и раненых в результате инцидента 19 октября.

На место происшествия привлечены машины скорой помощи и другая спецтехника.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

На месте взрыва работает комиссия в составе должностных лиц различных структур.