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    В одной из воинских частей Армении произошел взрыв, есть большое количество погибших и раненых

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В одной из дислоцированных на территории оккупированного Ходжавендского района Азербайджана воинских частей вооруженных сил Армении произошел взрыв.

    Как сообщает Report, информация по этому поводу была распространена армянскими пользователями соцсети.

    В информации отмечается о большом количестве погибших и раненых в результате инцидента 19 октября.

    На место происшествия привлечены машины скорой помощи и другая спецтехника.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    На месте взрыва работает комиссия в составе должностных лиц различных структур. 

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