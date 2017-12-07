В ОБСЕ призвали избегать политизации в процессе карабахского урегулирования

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Главы делегаций Минской группы (МГ) ОБСЕ - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Франции Вероник Роже-Лакан - призвали избегать политизации гуманитарного процесса в рамках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, главы делегаций приветствовали возобновление диалога между Арменией и Азербайджаном на уровне президентов 16 октября в Женеве и встречу министров иностранных дел двух стран в Вене 6 декабря, а также выразили удовлетворение активизацией переговоров.

"Мы приветствуем, что стороны рассматривают предложения сопредседателей, направленные на восстановление контактов между армянами и азербайджанцами, и поддерживаем усилия Международного комитета Красного креста по продвижению обмена данными по пропавшим людям. Мы призываем стороны избегать ненужной политизации этих важных гуманитарных шагов", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ в четверг.

В сообщении также подчеркивается готовность глав делегаций трех стран продолжать тесную работу со сторонами конфликта для достижения устойчивого и мирного урегулирования.