В Нагорном Карабахе армянский солдат покончил с собой - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Стала известна причина гибели солдата армянской армии на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Арутюн Хачатрян (1998 г.р) покончил с собой.

До конца срока его службы оставалось два месяца.

*** 13:08

В ночь на 16 января на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе при невыясненных обстоятельствах умер солдат армянской армии.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, при невыясненных обстоятельствах был смертельно ранен военнослужащий Арутюн Хачатрян (1998 г.р).

Для выяснения обстоятельств происшедшего ведется следствие.