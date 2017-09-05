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    В Музей истории Азербайджана передан осколок станкового гранатомета, приведший к гибели 2-летней Захры и ее бабушки

    Экспонат будет демонстрироваться как доказательство кровавых страниц истории Азербайджана

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Национальный музей истории Азербайджана передан осколок брошенного вооруженными силами Армении станкового гранатомета, приведший к гибели 2-летней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой.

    Об этом Report сообщили в музее.

    Осколок снаряда был передан в музей уроженцем Физулинского района, педагогом Бакинского государственного университета, историком-исследователем, членом Карабахского совета экспертов Назимом Тапдыгоглу (Велишовым).

    Осколок снаряда помещен в уголке музея как доказательство кровавых страниц истории Азербайджана.

    Напомним, что 4-го июля 2017 года вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из минометов и станковых гранатометов село Алыханлы Физулинского района.

    В результате очередной провокации армянской стороны погибли жители села Алыханлы 2-летняя Захра Гулиева и ее бабушка Сахиба Аллахвердиева.

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