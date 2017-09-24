В Нью-Йорке завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 сентября.REPORT.AZ/ Во время встречи была достигнута договоренность о визите со-председателей ОБСЕ в октябре в регион.

Как передает Report со ссылкой на Twitter МИД Армении,также на встрече были обсуждены вопросы организации встречи президентов Азербайджана и Армении.

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Нью-Йорке началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как передает Report со ссылкой на Twitter МИД Армении, на встрече Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна присутствуют также со-председатели Минской группы ОБСЕ.