В Москве завершилась встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России - ОБНОВЛЕНО

Москва. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Москве завершилась встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России. Об этом российскому бюро Report cообщили в посольстве Азербайджана в России.

В ближайшее время будет сделано заявление по итогам встречи.

***12:46

Москва. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Москве проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, Армении - Эдварда Налбандяна и России - Сергея Лаврова. Как сообщает российское бюро Report, в ходе встречи министры обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что встреча проходит при закрытых дверях.

На ней также принимают участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ.