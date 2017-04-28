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    В Москве завершилась встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России - ОБНОВЛЕНО

    Встреча прошла при закрытых дверях

    Москва. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Москве завершилась встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России. Об этом российскому бюро Report cообщили в посольстве Азербайджана в России.

    В ближайшее время будет сделано заявление по итогам встречи.

    ***12:46

    Москва. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Москве проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, Армении - Эдварда Налбандяна и России - Сергея Лаврова. Как сообщает российское бюро Report, в ходе встречи министры обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

    Отметим, что встреча проходит при закрытых дверях.

    На ней также принимают участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ

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