В Москве презентовали фильм об апрельских боях в Карабахе

Москва. 12 апреля. REPORT.AZ/ Съёмочная группа документального фильма "Боевой дневник. Талыш" презентовала его азербайджанской диаспоре Москвы.

Как сообщает Report, фильм рассказывает об удачной операции азербайджанских войск 2-4 апреля 2016 года в направлении оккупированного села Талыш Тертерского района республики.

Тогда азербайджанская армия прорвала первую линию обороны армянских войск, так называемую "линию Оганяна", и углубилась на территорию, контролируемую противником на 7 километров, заняв стратегические высоты вокруг села Талыш.

Азербайджанская общественность Москвы выразила благодарность создателям фильма. После прошло обсуждение увиденной ленты с делегацией, приехавшей из Баку.

Автор фильма, военный блогер Тофик Шахмурадов рассказал о том, как возникла и претворилась в жизнь идея фильма.

Организатор мероприятия, известный журналист Анар Гасанов отметил, что сам недавно побывал в местах апрельских боёв и воочию увидел геройство азербайджанских солдат.

Военный эксперт Назим Байрам ответил на интересующие московских азербайджанцев вопросы, касающиеся стратегических тонкостей операции.

Выступавшие отметили важность поддержки Вооруженных сил Азербайджана и его Верховного главнокомандующего в карабахском вопросе, а также выразили готовность отправиться добровольцами на фронт в случае возобновления боевых действий.