Лукашевич: Россия рассчитывает на диалог Баку и Еревана по Карабаху

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Россия рассчитывает, что Армения и Азербайджан смогут приступить к предметному диалогу по принципам урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Мы все же рассчитываем, что стороны приступят к предметному диалогу по принципам урегулирования (конфликта)", - заявил Лукашевич.

Он также заявил, что недавняя встреча президентов Азербайджана и Армении является "значительной подвижкой" для урегулирования конфликта.

В швейцарском городе Берн 19 декабря прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна.

Переговоры велись за закрытыми дверями и продлились более часа.