Лукашевич: Россия рассчитывает на диалог Баку и Еревана по Карабаху

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Россия рассчитывает, что Армения и Азербайджан смогут приступить к предметному диалогу по принципам урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Мы все же рассчитываем, что стороны приступят к предметному диалогу по принципам урегулирования (конфликта)", - заявил Лукашевич.
Он также заявил, что недавняя встреча президентов Азербайджана и Армении является "значительной подвижкой" для урегулирования конфликта.
В швейцарском городе Берн 19 декабря прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна.
Переговоры велись за закрытыми дверями и продлились более часа.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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