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    Лукашевич: Россия рассчитывает на диалог Баку и Еревана по Карабаху

    Недавняя встреча президентов Азербайджана и Армении является значительной подвижкой для урегулирования конфликта

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Россия рассчитывает, что Армения и Азербайджан смогут приступить к предметному диалогу по принципам урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    "Мы все же рассчитываем, что стороны приступят к предметному диалогу по принципам урегулирования (конфликта)", - заявил Лукашевич.

    Он также заявил, что недавняя встреча президентов Азербайджана и Армении является "значительной подвижкой" для урегулирования конфликта.

    В швейцарском городе Берн 19 декабря прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна.

    Переговоры велись за закрытыми дверями и продлились более часа.

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