В Милли Меджлисе проходит презентация законопроекта об ответственности за преступление геноцида

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе Азербайджана проходит презентация законопроекта "О предотвращении и наказании международных преступлений".

Как сообщает Report, церемония организована парламентским комитетом по правам человека. На мероприятии принимают участие вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев, заведующий сектором по вопросам защиты прав человека отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана Чингиз Аскеров, председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев и другие.

Вице-спикер Бахар Мурадова в своем выступлении отметила, что политика Армении в отношении Азербайджана очевидна: “Армяне оккупировали наши земли, разрушили памятники культуры, значительное количество людей стали вынужденными переселенцами. Мы старались донести до мира правду об Азербайджане, но, к сожалению, не получили желаемого результата. Азербайджанские земли все еще под оккупацией”.

Она подчеркнула, что необходимо информировать мировую общественность об агрессии Армении против Азербайджана: “Гейдар Алиев проводил важнейшие работы в этом направлении. Армяне все еще уклоняются от уголовной ответственности. Десять стран признали Ходжалинский геноцид, несколько штатов США вынесли соответствующие решения. Совет безопасности ООН принял резолюцию по данному вопросу. Однако ее требования не соблюдаются”.

По словам Б. Мурадовой, при объективном подходе вопрос уже давно мог быть решен: “Покровители Армении проявляют необъективность в данном вопросе. Сейчас готовится законопроект "О предотвращении и наказании международных преступлений".