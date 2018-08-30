В МИД России прокомментировали вопрос об активизации роли Германии в карабахском урегулировании

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Стороны нагорно-карабахского конфликта должны сами решить вопрос об участии Германии в качестве посредника.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос об активизации роли Германии в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"Я думаю, что это должны решать страны, непосредственно вовлеченные в урегулирование. Все это делается с пониманием эффективности работы существующих форматов. В совокупности этих факторов, я думаю, и нужно рассматривать подобные заявления", - заявила М.Захарова.

Напомним, 23-25 августа канцлер Германии Ангела Меркель совершила визит в Грузию, Армению и Азербайджан. Одной из основных обсуждаемых тем стало урегулирование нагорно-карабахского конфликта.