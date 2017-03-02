В МИД России прокомментировали ситуацию на линии соприкосновения Азербайджана и Армении

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России поддерживает рабочие контакты со сторонами нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавние боестолковения на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

"Вы знаете принципиальную позицию России, которая нацелена на мирное урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Эта принципиальная позиция зафиксирована в том числе и документально. Мы ее придерживаемся", - добавила она.