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    В МИД России прокомментировали ситуацию на линии соприкосновения Азербайджана и Армении

    Захарова: Россия придерживается принципиальной позиции по нагорно-карабахскому конфликту

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России поддерживает рабочие контакты со сторонами  нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавние боестолковения на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

    "Вы знаете принципиальную позицию России, которая нацелена на мирное урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Эта принципиальная позиция зафиксирована в том числе и документально. Мы ее придерживаемся", - добавила она.

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