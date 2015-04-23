​В Лондоне состоялась презентация книги академика Рамиза Мехтиева "Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам"

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Лондоне состоялась презентация изданной на английском языке книги руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева "Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие местные и зарубежные ученые, представители общественности, сотрудники дипломатического корпуса, в том числе посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Сопредседатель действующей в Великобритании Международной правовой организации Кямран Балаев рассказал о научном и политическом значении книги.

Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде представил широкую информацию о книге. Он отметил, что в произведении исследованы история нагорно-карабахского региона Азербайджана, в том числе исторические корни армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Подчеркнув, что издание представляет большую научную ценность, посол отметил, что книга охватывает события, происходившие в Кавказском регионе, интересные факты о взаимоотношениях стран, об агрессии против наших родных земель. Говоря о значении включения книги в учебные программы, дипломат отметил, что на протяжении многих лет продолжается несправедливость, и скорейшее урегулирование конфликта важно для региона. Пропагандистская работа, связанная с переговорным процессом, поиском путей решения проблемы и доведением всего этого до грядущих поколений, должна быть продолжена.

Предоставив информацию об академике Рамизе Мехтиеве, Т.Тагизаде подчеркнул, что автор книги является известным государственным деятелем и ученым. Он отметил, что в издании нагорно-карабахский конфликт подробно анализируется как с политической, так и научной точек зрения. На основе многочисленных первоисточников и научной литературы, в первую очередь, со ссылкой на неопровержимые факты в источниках на иностранных и армянском языках, автор доводит до читателей историческую правду о том, что Нагорный Карабах с древнейших времен является неотъемлемой частью Азербайджана и принадлежит нашему народу. В труде, наряду с проведением значимых научно-теоретических обобщений на основе богатых исторических фактов, также выражено отношение к искусственным препятствиям, целенаправленно чинимым с целью помешать процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В книге история Нагорного Карабаха исследована в контексте армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.



