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    В Конгрессе США пройдут обсуждения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    На обсуждение приглашен американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Комиссия по внешним отношениям Палаты представителей Конгресса США в январе организует обсуждения по вопросу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила представитель армянского комитета "Ай дата" в США Элизабет Чулджян.

    Отмечается, что обсуждения пройдут за закрытыми дверями. 

    На них приглашен  сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

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