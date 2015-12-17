В Конгрессе США пройдут обсуждения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Комиссия по внешним отношениям Палаты представителей Конгресса США в январе организует обсуждения по вопросу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила представитель армянского комитета "Ай дата" в США Элизабет Чулджян.

Отмечается, что обсуждения пройдут за закрытыми дверями.

На них приглашен сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.