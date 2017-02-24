В Киеве прошла акция протеста "Ходжалы: только факты"

Киев. 24 февраля. REPORT.AZ/ 24 февраля в Киеве перед посольством Армении прошла акция протеста "Ходжалы: только факты".

Как сообщает Report, акция состоялась в рамках всемирной кампании "Справедливость Ходжалы".

Организаторы акции – Союз азербайджанской молодежи в Украине и Объединенный конгресс азербайджанцев Украины.

Десятки представителей азербайджанской диаспоры пришли с прапорами Азербайджана и Украины. Они скандировали лозунги "Мы – Ходжалы", "Справедливость Ходжалы", "Стоп армянской агрессии".

Выступили лидеры диаспоры, аксакалы. Также перед присутствующими выступил Садик Белалов, который жил в Ходжалы и вынужден был бежать вместе с семьей и родственниками, как только армяне начали наступать на населенный пункт.

"Когда это началось, мне было лет пять. Но я помню, как армяне наступали с оружием, мы вынуждены были бросить все и бежать, чтобы спастись. Бежали туда, где были азербайджанские солдаты. Бежали через лес, а днем прятались в снегу, чтобы спастись…", - рассказал Садик Белалов.

"Эти акции сейчас проходят по всему миру в рамках всемирной кампании "Справедливость Ходжалы". Союз азербайджанской молодежи в Украине уже шестой год объявляет февраль Месяцем Ходжалы и проводит акции, направленные на освещение тех трагических событий. Мы хотим справедливости и мирного разрешения конфликта. Мы никогда не были инициаторами войн. Ведь президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил: "Мы за мирное решение конфликта, но готовы в любой момент с оружием в руках освободить наши земли"", - прокомментировала акцию глава САМУ Ильгама Аллахвердиева.

В конце акции азербайджанцы выпустили в небо черные шары.