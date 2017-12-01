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    В Карабахе избиты армянские военнослужащие

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В оккупационной армии Армении в ходе преступлений на почве нарушения взаимоотношений двое военнослужащих получили ранения и были доставлены в медпункт.

    Как сообщает Report, младший сержант противотанковой батареи Ашот Геворкян в результате инцидента, произошедшего между ним и солдатом роты Арменом Маркаряном, получил ранение глаза.

    Проходящий службу на договорной основе Рафаэль Манукян был избит вооруженными лицами из Нагорного Карабаха.

    Пострадавший Р.Манукян был доставлен в военный госпиталь в городе Ханкенди.

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