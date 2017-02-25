В Израиле почтили память жертв Ходжалинской трагедии

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В израильском Доме журналистов имени Соколова в Тель-Авиве, состоялась презентация книги-победительницы международного литературного конкурса TEAS-2017 "Чёрные подснежники", прошедшего в Лондоне и посвящённого событиям в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992-го года.

Как сообщили Report в международной ассоциации "Азербайджан-Израиль", выступившие на церемонии авторы повести "Чёрные подснежники" - проживающий в Израиле кинодраматург Ефим Абрамов и член союзов писателей Чехии и Азербайджана поэтесса Лейла Бегим, рассказали, что ужасы той страшной ночи, а также судьбы пострадавших невинных жителей азербайджанского города Ходжалы не могли оставить их равнодушными. Повесть написана в память жертв этой трагедии, как символ тысяч невинных жертв нагорно-карабахского конфликта.

На мероприятии присутствовали депутаты Кнессета Роберт Илатов и Константин Развозов, депутат Милли Меджлиса Фуад Мурадов, представители дипломатического корпуса Израиля, главы муниципалитетов, руководители общественных организаций, журналисты и выходцы из Азербайджана.

Роберт Илатов обратившись к присутствующим резко осудил антигуманные действия армянских националистов в азербайджанском городе Ходжалы, которые привели к гибели сотен невинных людей, тысячи людей остались без крова, а десятки людей пропали без вести.

В своём выступлении перед собравшимися депутат Кнессета Константин Развозов сказал, что глубоко скорбит по невинно убитым и изгнанным с родных мест азербайджанцам, а также призвал общественность не забывать о подобных злодеяниях против человечества, с тем, чтобы они впредь не повторялись.

Фуад Мурадов поблагодарил организатора мероприятия за чуткое отношение к истории и современному не простому геополитическому положению Азербайджана, а также рассказал о том, как азербайджанское правительство на протяжении двадцати пяти лет заботится о беженцах и вынужденных переселенцах и делает всё для скорейшего решения нагорно-карабахского конфликта мирным путём.

Церемония сопровождалась литературно-музыкальной частью. Мероприятие завершилось гимном Израиля и Азербайджана.

Отметим, что мероприятие организованно в рамках международной информационной кампании "Справедливость Ходжалы".