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    В Гузанлы проходит форум молодежи оккупированных и прифронтовых районов Азербайджана

    В мероприятии принимают участие официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, представители интеллигенции и общественности© Report.az

    Агдам. 12 сентября. REPORT.AZ/ В поселке Гузанлы Агдамского района проходит форум молодежи оккупированных и прифронтовых районов Азербайджана "Мы всегда готовы к защите Родины".

    Как сообщает командированный в Агдам сотрудник Report, организаторами форума являются Служба государственной безопасности (СГБ), отдел по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента, министерство молодежи и спорта, министерство культуры и туризма, Госагентство по общественным услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

    Вначале участники мероприятия посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву.

    В форуме принимают участие официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, представители интеллигенции и общественности.

    В конце мероприятия ожидается обращение к президенту Ильхаму Алиеву от имени участников форума.

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