В годовщину оккупации Зангиланского района на Аллее Шахидов прошло поминальное мероприятие

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Исполнительная власть Зангиланского района в годовщину оккупации района Вооруженными силами Армении провела на Аллее Шахидов поминальное мероприятие.

Как передает Report, на мероприятии участвовали глава исполнительной власти Рамиз Гасанов, депутат Милли Меджлиса Имамверди Исмайылов, представители общественности района. Во время поминального мероприятия были прочитаны молитвы по душам шахидов, возложены цветы на их могилы.

Выступивший на мероприятии глава исполнительной власти Зангиланского района отметил, что число участвующих в поминальных мероприятиях из года в год растет. А это означает, по его мнению, что в людях чувство любви к родным землям, возвращение на свои земли еще больше усиливается.