​В Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Швейцарской Конфедерации

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Азербайджана обратилась в Генпрокуратуру Швейцарской Конфедерации для привлечения Вартана Сирмакеса к уголовной ответственности.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов.

Так, в Генпрокуратуре изучаются материалы, поступившие из министерства иностранных дел и министерства экономики и промышленности, о незаконной деятельности на оккупированной Арменией территории Азербайджана гражданина Швейцарии, соучредителя и генерального директора компании Franck Muller Group Вартана Сирмакеса.

В ходе расследования выяснилось, что в целях пропаганды на международном уровне созданного на оккупированных азербайджанских территориях незаконного режима, В.Сирмакес, вступив в сговор с группой лиц, занимался на указанных территориях незаконной экономической деятельностью. Появились подозрения на то, что В.Сирмакес незаконно пересек госграницу без соответствующего разрешения госструктур Азербайджана для участия на церемонии открытия золотодобывающего предприятия в селе Вежнали оккупированного Зангиланского района Азербайджана, а также предпринимал враждебные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

В связи с указанными фактами в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 318.2 (незаконное пересечение группой лиц государственной границы Азербайджанской Республики), 281.2 (открытые призывы антигосударственного характера) и 192.2.2 (незаконное предпринимательство с получением дохода в особо крупных размерах) УК.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

Для привлечения В.Сирмакеса к уголовной ответственности направлено ходатайство о правовой помощи в Генеральную прокуратуру Швейцарии.