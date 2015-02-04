В Ереване обсужден вопрос обмена данными о без вести пропавших в результате карабахского конфликта

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Первый замминистра обороны Армении Давид Тоноян на встрече с главой представительства МККК в Армении Сарой Эпрехт обсудили возможные пути реализации договоренностей об обмене данными о без вести пропавших в результате карабахского конфликта, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

В ходе встречи С. Эпрехт отметила, что МККК, будучи нейтральной, беспристрастной и независимой организацией, одним из приоритетов в регионе считает выяснение судьбы порядка 4,5 тыс. лиц, без вести пропавших в результате карабахского конфликта.

Напомним, по итогам встречи в Париже в октябре прошлого года президенты Азербайджана и Армении договорились о продолжении диалога по урегулированию конфликта, а также решили обмениваться данными о пропавших без вести в результате конфликта под эгидой МККК.