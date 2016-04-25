В Ереване и Париже подчеркнули важность контроля перемирия в Карабахе

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян и госсекретарь Франции по европейским делам Арлем Дезир обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта, сойдясь во мнении о необходимости мер по укреплению доверия сторон.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

"Стороны выразили общее мнение, что в создавшейся ситуации необходимо прежде всего скорейшее внедрение механизмов контроля нарушений режима перемирия и применение мер по укреплению доверия, чтобы предотвратить агрессивные вмешательства и чтобы было возможно за столом переговоров найти взаимоприемлемые подходы для урегулирования вопроса", - сообщили в пресс-службе.

Присутствие французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Пьера Андрийе в составе возглавляемой им делегации, по словам Дезира, является еще одним свидетельством того, что Франция не жалеет усилий для содействия мирному и скорейшему урегулированию проблемы.