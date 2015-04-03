​В Египте состоялась защита докторской диссертации на тему Карабаха - ФОТО

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В столице Египта Каире в Университете Айн аш-Шамс состоялась защита докторской диссертации на тему "Проблема Карабаха в азербайджанских рассказах эпохи независимости (1991-2010)".

Как сообщили Report в Центре культуры Египта, докторант отдела турецкого языка и литературы университета Аиша Абдулвахид в своей докторской работе проанализировала более 50-ти рассказов, посвященных карабахской проблеме в эпоху независимости.

Докторская диссертация написана на 300 страницах, освещает карабахскую проблему в историческом, общественном, экономическом и культурологическом контексте. Научными руководителями докторанта являются профессор университета Айн аш-Шамс Азза Иссави и директор Центра культуры Ахмед Сами Элайди.