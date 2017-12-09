В Джоджуг Мерджанлы за 21 день обнаружено 9 невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района было полностью очищено 25 100 кв. м территории, невзорвавшихся мин и боеприпасов не обнаружено.

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA), 1800 кв. м территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами,

В общей сложности, за 21 день обнаружено 9 невзорвавшихся боеприпасов (PHS), одна ручная граната F-1, взрывчатка UZRQM, две ручные гранаты RQ-42, два усилителя мины TM-62, 3 управляемые противотанковые ракеты PQ-7, одна противопехотная мина OZM-72. Полностью очищены 411 780 кв. м территории, 223 826 кв. м на глубине 20 см, 172 900 кв. м территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами.

Продолжается операция по очистке территории от невзорвавшихся боеприпасов и мин.

В общей сложности, с 1 января по 8 декабря агентство осмотрело различные участки в городах и районах страны. В результате обнаружено и обезврежено 7529 единиц невзорвавшихся боеприпасов, 204 противотанковые и 34 противопехотные мины. Проверена территория площадью в 5 562 648 кв. м.