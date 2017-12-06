В Джоджуг Мерджанлы за 19 дней обнаружено 9 невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района было полностью очищено 28900 кв. м территории.

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA), 1800 кв. м территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами, невзорвавшихся мин и боеприпасов не обнаружено.

В общей сложности, за 19 дней обнаружено 9 невзорвавшихся боеприпасов(PHS), (одна ручная граната F-1, взрывчатка UZRQM, две ручные гранаты RQ-42, два усилителя мины TM-62, 3 управляемые противотанковые ракеты PQ-7, одна противопехотная мина OZM-72. Полностью очищены 594206 кв м. территории, 170600 кв м. территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами.

Продолжается операция по очистке территории от невзорвавшихся боеприпасов и мин.

В общей сложности, с 1 января по 5 декабря агентство осмотрело различные участки в Агдамском, Агджебединском, Фюзулинском, Шамахинском Хызынском, Бейляганском, Бардинском, Гаджыгабульском, Товузском, Газахском, Габалинском, Евлахском, Горанбойском, Гедебекском, Гарадагском, Дашкесанском, Сальянском, Шемкирском, Ходжавендском, Гёйгёльском, Лянкяранском и Джабраильском районах; в городах Баку, Сумгайыт, Лянкяран, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Тертер. В результате обнаружено и обезврежено 7529 единиц невзорвавшихся боеприпасов, 204 противотанковые и 34 противопехотные мины. Проверена территория площадью в 5518 948 кв. м.