В Джоджуг Марджанлы завершился второй этап работ по реконструкции - ФОТО - ВИДЕО

Джабраил, Джоджуг Марджанлы. 19 октября. REPORT.AZ/ В Джоджуг Марджанлы завершился второй этап работ по реконструкции.

Как сообщает карабахское бюро Report, в Джоджуг Марджанлы в ходе второго этапа построены 100 индивидуальных жилых домов, детский сад на 50 мест, медицинский пункт, здания для клуба и общественного центра, здание почты и другие необходимые объекты инфраструктуры.

14 домов, построенных на территории в 17 гектаров, - однокомнатные, 38 - двухкомнатные, 36 - трехкомнатные, 12 -четырехкомнатные. Для орошения посевных участков строится насосная станция. Насосными станциями наряду с жителями Джоджуг Марджанлы смогут также воспользоваться жители Физули, проживающие в населенных пунктах близ прифронтовой зоны. Установлены бетонные конструкции фундамента станции и ведутся строительные работы. Построены два водохранилища вместимостью 200 кубометров и вырыты 2 субартезианских колодца.

Кроме того, на территории поселка будет проведено озеленение на площади 1,75 гектара.

Продолжается прокладка внутрипоселковых электро-, газо- и водопроводных линий, асфальтные работы на улицах находятся на стадии завершения.