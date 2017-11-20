В Джоджуг Марджанлы в общей сложности обнаружено 7518 единиц невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В деревне Джоджуг Марджанлы Джабраильского района 19 ноября очищено 10000 кв.м. территории, 5 500 кв. м. территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами, мин и невзорвавшихся боеприпасов не обнаружено (PHS).

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA), в течение 3 дней было обнаружено две единицы невзорвавшихся боеприпасов (PHS), одна ручная граната F-1 и одна управляемая противотанковая ракета PQ-7, полностью очищена территория в 31 000 кв.м.

В общей сложности, с 1 января по 19 ноября агентство осмотрело различные участки в Агдамском, Агджебединском, Фюзулинском, Шамахинском Хызынском, Бейляганском, Бардинском, Гаджыгабульском, Товузском, Газахском, Габалинском, Евлахском, Горанбойском, Гедебекском, Гарадагском, Дашкесанском, Сальянском, Шемкирском, Ходжавендском, Гёйгёльском, Лянкяранском и Джабраильском районах; в городах Баку, Сумгайыт, Лянкяран, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Тертер. В результате обнаружено и обезврежено 7518 единиц невзорвавшихся боеприпасов, 203 противотанковые и 33 противопехотные мины.