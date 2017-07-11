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    В Брюсселе завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    «Завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана» - отметил пресс-секретарь МИД Армении

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Брюсселе завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана – Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.

    Как передает Report, об этом в своем микроблоге Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

    «Завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Подробности чуть позже», - отметил он.

    ***22:26

    В Брюсселе стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана – Эдварда Налбадяна и Эльмара Мамедъярова.

    Как передает Report, об этом в своем микроблоге Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

    Ранее МИД сообщал, что встреча пройдет по инициативе и в присутствии сопредседателей МГ ОБСЕ.

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