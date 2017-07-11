В Брюсселе завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Брюсселе завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана – Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.
Как передает Report, об этом в своем микроблоге Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Подробности чуть позже», - отметил он.
***22:26
В Брюсселе стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана – Эдварда Налбадяна и Эльмара Мамедъярова.
Как передает Report, об этом в своем микроблоге Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Ранее МИД сообщал, что встреча пройдет по инициативе и в присутствии сопредседателей МГ ОБСЕ.
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