В Брюсселе завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Брюсселе завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана – Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.

Как передает Report, об этом в своем микроблоге Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Подробности чуть позже», - отметил он.

***22:26

В Брюсселе стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана – Эдварда Налбадяна и Эльмара Мамедъярова.

Как передает Report, об этом в своем микроблоге Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Ранее МИД сообщал, что встреча пройдет по инициативе и в присутствии сопредседателей МГ ОБСЕ.