В Баку прошло шествие с участием президента Ильхама Алиева в связи с 25-летней годовщиной геноцида Ходжалы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 февраля.REPORT.AZ/ В столице Азербайджана прошла акция, посвященная 25-ой годовщине со дня геноцида в Ходжалы.

Как сообщает Report, участники шествия двинулись от Бакинского морского вокзала к памятнику «Крик матери». На мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Мехрибан Алиева, представители правительства и государства, депутаты, представители интеллигенции. В шествии приняли участие более 40 тыс. человек.

Участники шествия и тысячи представителей молодежи, стоящих вдоль проспектов и улиц, где проходило шествие, держали в руках портреты невинных жертв трагедии - убитых с особой жестокостью детей, женщин и стариков, фотографии, отражающие страшные сцены произошедшей 25 лет назад трагедии, плакаты и транспаранты на азербайджанском, русском, английском и французском языках с именами жертв трагедии и призывами наказать виновных и дать геноциду должную политико-правовую оценку на международном уровне. Вдоль маршрута шествия на мониторах, фасадах зданий и балконах были вывешены плакаты с призывами и лозунгами “Мир должен признать Ходжалинскую трагедию!”, “Справедливость Ходжалы!”, “Не забывайте Ходжалы!”, “Долой армянский фашизм!”, “Ходжалы – геноцид XX века”, “Преступники не останутся безнаказанными!”, “Ходжалинский геноцид – 25 лет“и др.

Шествие завершилось у памятника "Крик матери". Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику, почтил память жертв трагедии.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Артур Раси-заде, спикер Октай Асадов, глава Администрации президента Рамиз Мехдиев, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева возложили живые цветы к памятнику.