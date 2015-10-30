​В Азербайджане от разрыва мины пострадали трое военнослужащих

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Трое военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана пострадали от разрыва мины на линии соприкосновения войск на территории Товузского района.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
По предварительной версии, причиной взрыва стала мина, оставшаяся со времен войны.
После оказания пострадавшим первой медицинской помощи их доставили в местное военное медицинское учреждение. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей и опасности для их жизни нет.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, Военная прокуратура ведет расследование.
Минобороны рекомендует представителям СМИ при освещении происходящих на фронте событий использовать только официальную информацию.
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