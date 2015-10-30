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    ​В Азербайджане от разрыва мины пострадали трое военнослужащих

    Минобороны: Пострадавшие находятся под наблюдением врачей и опасности для их жизни нет

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Трое военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана пострадали от разрыва мины на линии соприкосновения войск на территории Товузского района.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    По предварительной версии, причиной взрыва стала мина, оставшаяся со времен войны.

    После оказания пострадавшим первой медицинской помощи их доставили в местное военное медицинское учреждение. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей и опасности для их жизни нет.

    В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, Военная прокуратура ведет расследование.

    Минобороны рекомендует представителям СМИ при освещении происходящих на фронте событий использовать только официальную информацию. 

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