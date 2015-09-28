​Трое азербайджанских военнослужащих стали шехидами, уничтожено 7 армянских военных

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В течение дня 27 сентября и в ночь на 28 сентября в результате предупредительных мер подразделений Вооруженных сил Азербайджана пресечена попытка активизации врага на линии соприкосновения войск. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В результате ударов по окопам, позициям, а также по установленным координатам, где находилась живая сила и боевая техника армянских вооруженных подразделений, уничтожены 7 военнослужащих противника, есть многочисленные раненые.

В тяжелых боях с врагом стали шехидами трое военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана - Велиев Рауф Фахраддин оглы, Ахмедзаде Неман Испандияр оглы и Мустафазаде Зохраб Намиг оглы.

Руководство министерства обороны выражает глубокое соболезнование семьям и близким ставших шехидами военнослужащих.

"Наши Вооруженные силы полностью контролируют оперативную обстановку вдоль линии фронта и проводят мероприятия с целью пресечения провокаций врага на линии соприкосновения войск", - заявили в министерстве.