В Азербайджане режим прекращения огня нарушен 56 раз

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в различных направлениях фронта нарушен в целом 56 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных вблизи сел Гёйарх, Чилябурт, Гызыл Оба Тертерского района, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Юсифджанлы, Мярзили, Намирли, Джавахирли, Шихлар, Шураабад, Сарыджалы, Кянгярли, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.