В Астане открылась выставка, посвященная геноцидам мира

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Астане открылась фотовыставка "За мир, свободный от геноцида", организованная посольством Азербайджана в Казахстане, сообщает Report со ссылкой на Inform.kz.

"22 февраля страны Европы отмечают День жертв преступлений. Известно, что геноцид является наиболее тяжким видом преступлений - не зря его относят к преступлениям против человечности, которые не имеют срока давности. Мы, как член Совета Европы, не могли обойти стороной эту дату и именно в этот день организовали выставку фотографий, на которых запечатлены крупнейшие геноциды в мире", - заявил посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов.

Посол также напомнил о высказывании казахстанского поэта Олжас Сулейменова о Ходжалинской трагедии: "После Холокоста весь мир думал, что мы избавились от такого преступления, как геноцид. Но к сожалению, дальнейшие события, в том числе и Ходжалинские в Азербайджане, произошедшие в 1992 году, нам доказали, что этого пока не случилось".

Р. Мамедов подчеркнул, что знание истории своего и близких народов помогут предотвратить любые проявления агрессии. Он добавил, что на фоне дефицита понимания и согласия между народами в мире посредством подобных мероприятий необходимо предотвращать любые проявления геноцида и трагедии.

В память о жертвах геноцида были зажжены свечи, которые установили на стол, покрытый красными гвоздиками. Сам выставочный зал поделили на четыре зоны, посвященные геноциду в Камбодже (1975 - 1979), Руанде (1994), Ходжалы (1992) и Холокосту (1941 - 1945).

В мероприятии приняли участие депутаты парламента Казахстана, члены Ассамблеи народа Казахстана, представители интеллигенции и СМИ.