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    В армянской армии зарегистрировано еще два преступления

    Происходящие преступления скрываются от родителей и правоохранительных органов

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В воинских частях Армении, размещенных на оккупированных территориях Азербайджана, было зарегистрировано еще 2 преступления на почве неуставных отношений.

    Как сообщает Report, в результате обоих происшествий есть пострадавшие.

    Так, неуставные отношения между находившимися в наряде на боевой позиции военнослужащими Рубиком Авакяном и Сериком Геворкяном впоследствии стали причиной драки.

    Во время другого инцидента солдаты избили военнослужащего Рафика Хачатуряна. Состояние получившего травму ноги солдата минометного взвода Рафика Хачатуряна ухудшилось и он был доставлен в больницу.

    Кроме того, в одном из подразделений врага, размещенных в направлении оккупированного войсками Армении Агдаринского района, произошла драка. В ходе инцидента есть пострадавшие.

    Ставший причиной драки военнослужащий Рафик Аветисян был арестован и отправлен в Ереван. Инцидент расследует военная полиция.

    В воинских частях вражеской армии, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, на почве нарушения взаимоотношений произошло еще 3 преступления.

    Согласно сообщению, в одном из подразделений армии оккупанта, расположенном в населенном пункте Гадрут, в результате драки была сломана нога военнослужащего Мхитара Барсегяна.

    В военной части, расположенной на территории Ходжавендского района, избивший сослуживца Славик Худоян был арестован командиром батальона.

    Происходящие преступления скрываются от родителей и правоохранительных органов.

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