В армянской армии растет количество преступлений, военнослужащие попадают в больницы

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В воинских частях, расположенных в жилых пунктах на оккупированных территориях Азербайджана, выросло количество преступлений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, неуставные отношения между военнослужащими Рубиком Авакяном и Сериком Геворкяном во время дежурства на боевой позиции, привели к драке, оба солдата пострадали.

Кроме того, в результате еще одного преступления в госпиталь с травмой головы и переломами обеих рук был размещен военнослужащий связного части Мхитар Абрамян.

В то же время служащий в жилом пункте Мадагиз Дживан Геворгян был избит ночью после команды "Отбой", в связи с чем его родители пожаловались в следственное управление министерства обороны Армении.

В воинской части в жилом пункте Армении Хадрут Юра Мартиросян, Грикор Даниэлян и Гарик Мартиросян, войдя в сговор, избили и нанесли тяжкие травмы другому военнослужащему.