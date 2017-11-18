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    В армянской армии растет количество преступлений, военнослужащие попадают в больницы

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В воинских частях, расположенных в жилых пунктах на оккупированных территориях Азербайджана, выросло количество преступлений.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, неуставные отношения между военнослужащими Рубиком Авакяном и Сериком Геворкяном во время дежурства на боевой позиции, привели к драке, оба солдата пострадали.

    Кроме того, в результате еще одного преступления в госпиталь с травмой головы и переломами обеих рук был размещен военнослужащий связного части Мхитар Абрамян.

    В то же время служащий в жилом пункте Мадагиз Дживан Геворгян был избит ночью после команды "Отбой", в связи с чем его родители пожаловались в следственное управление министерства обороны Армении.

    В воинской части в жилом пункте Армении Хадрут Юра Мартиросян, Грикор Даниэлян и Гарик Мартиросян, войдя в сговор, избили и нанесли тяжкие травмы другому военнослужащему.

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