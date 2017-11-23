В Армении офицеры уклоняются от службы, трое солдат пытались покончить с собой

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Находящиеся в отпуске офицеры армянской армии не хотят возвращаться на места службы и под различными предлогами пытаются уклониться от службы.

Как сообщает Report, заместитель командира батальона вооруженных сил Армении Левон Бабаян был арестован за то, что не вернулся с отпуска.

Тем временем, пользователи социальных сетей в Армении распространили информацию, что 13 из 38 новопризванных офицеров были наказаны за то, что не хотели служить в армии, и места их службы были изменены на другие военные части.

Кроме того, солдаты армии оккупанта, не выдерживая трудностей службы, наносят себе увечья. Так, военнослужащий Карен Арекелян, открыв огонь на боевом посту, ранил себя в ногу. Совершившие попытку суицида армянские солдаты Гаренс Назарян и Самвел Сахакян были помещены в госпиталь.

Хотя в связи с событиями проводятся расследования, информация скрывается от общественности.