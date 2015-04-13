​В аргентинской газете опубликовано ответное письмо Мамеда Ахмедзаде на статью побывавшего на оккупированных азербайджанских территориях журналиста

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В аргентинской газете "Perfil" опубликовано ответное письмо посла Мамеда Ахмедзаде на статью побывавшего на оккупированных азербайджанских территориях журналиста.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Так, была организована поездка некоторых участников прошедшего 8-23 марта 2015 года в Армении международного медиафорума на оккупированные территории Азербайджана. Среди них был также журналист аргентинской газеты "Perfil" Сантьяго Фаррелль, который по возвращении на родину опубликовал в указанном издании статью, отражающую позицию армянской стороны по поводу армяно-азербайджанского конфликта.

В связи с этим посол Азербайджана в Аргентине Мамед Ахмедзаде направил в газету "Perfil" ответное письмо, которое было опубликовано в номере издания от 12 апреля, а также размещено в электронной версии (http://www.perfil.com/internacional/Una-respuesta-20150412-0051.html).

В письме Мамеда Ахмедзаде, в частности, говорится:

"В опубликованной в номере газеты "Perfil" от 5 апреля статье "Нагорный Карабах, первая трещина в Советском Союзе", искажается военная агрессия Армении против Азербайджан. ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент, НАТО и пр. международные организации признают территориальную целость Азербайджана и тот факт, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, требуют вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана и возвращения ставших вынужденными переселенцами азербайджанцев на свои исконные земли. Хотелось бы отметить, что Нагорный Карабах является признанной на международном уровне территорией Азербайджана, и посещение оккупированных армянскими вооруженными силами азербайджанских территорий является нарушением международного права, Конституции Азербайджана и соответствующих законов".