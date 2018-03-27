В Анкаре возведут памятник Ходжалинскому геноциду

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В рамках сотрудничества Турецко-Азербайджанского общества TÜRKAZDER и муниципалитета Йенимахалле в одном из самых крупных кварталов Анкары – Йенимахалле будет возведен памятник Ходжалинскому геноциду, а сам парк будет назван "Ходжалы".

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, соответствующая договоренность была достигнута на встрече членов правления общества с председателем муниципалитета Йенимахалле – Фетхи Яшаром.

На встрече было отмечено, что в последнее время в Турции широко пропагандируются азербайджанские реалии и правда о Ходжалинском геноциде, совершенном 26 лет назад, проводятся соответствующие мероприятия. Была подчеркнута важность развития двустороннего сотрудничества между братскими странами.

Председатель правления общества Энвер Тюркоглу, член Центрального совета Объединения азербайджанской молодежи мира Ахмет Генджехан Бабиш и члены правления центра выразили признательность главе муниципалитета Йенимахалле Ф.Яшару за оказанное содействие и созданные условия.

Напомним, что Ф.Яшар на своем аккаунте в социальной сети Twitter разместил фотографию, подписав ее памятными словами о Ходжалинском геноциде и нерушимости турецко-азербайджанской дружбы.