В Агдаме на здание фермерского хозяйства попали ракеты "Град" и пушечные снаряды

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ На здание расположенного в Агдамском районе ООО "Qara inək fermer təsərrüfatı" попали ракеты "Град" и пушечные снаряды.

Как сообщил Report руководитель животноводческого комплекса Фуад Эйюбзаде, в результате нарушения ночью режима прекращения огня фермерскому хозяйству в селе Эфетли нанесен серьезный ущерб: "В комплекс попали ракеты "Град" и пушечные снаряды, в результате чего погибли 11 голов крупного рогатого скота, 19 пострадали".

По словам Ф.Эйюбзаде, ООО "Qara inək fermer təsərrüfatı" создано за счет льготного кредита, выделенного Национальным фондом помощи предпринимательству министерства экономики и промышленности: "Скот был привезен в комплекс из Германии и других стран".