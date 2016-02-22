В Абердине состоялось мероприятие, приуроченное к годовщине Ходжалинской трагедии

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В шотландском Абердине состоялось мероприятие, приуроченное к очередной годовщине Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Report, мероприятие прошло возле центра Св.Николаса.

Целью мероприятия было информирование населения Абердина о трагедии в Ходжалы. Проживающие и обучающиеся в Абердине азербайджанцы раздали жителям города листовки с информацией об этих событиях, а также держали в руках плакаты с информацией об учиненном армянами геноциде.