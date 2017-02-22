В 25-ю годовщину Ходжалинского геноцида состоится шествие к памятнику "Крик матери"

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Среди виновных в Ходжалинском геноциде есть и мы, так как у нас очень плохая память. Геноциды, совершаемые армянами против азербайджанцев, начались не с 1988 года, а с начала XX века".

Как сообщает Report, об этом на посвященной 25-й годовщине Ходжалинского геноцида научно-практической конференции заявил военный прокурор Ханлар Велиев.

Х. Велиев напомнил, что во время работы в Гянджинской городской прокуратуре лично вел уголовные дела, связанные с армянами: "Все связанные с армянами уголовные дела рассматривал я и доводил их до конца".

По его словам, впредь азербайджанский народ не намерен терять земли: "Народ уже проснулся, мы являемся независимым государством. Произошедшие в Ходжалы события известны всем. Надеемся, что в кратчайшие сроки эти дела будут выслушаны в Международном военном трибунале".

Х. Велиев добавил, что в результате оккупации страны был нанесен ущерб, который исчисляется миллиардами: "Мы вместе с экспертами проводим работы по оценке. Для освобождения земель нужно сделать все, что в наших силах, должна проводиться пропаганда".

Он отметил, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева 26 февраля будет совершено шествие к памятнику "Крик матери" ("Ana fəryadı"): "В связи с этим даны необходимые поручения. В шествии примут участие представители всех государственных учреждений".