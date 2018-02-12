Утвержден План мероприятий по проведению 26-ой годовщины Ходжалинского геноцида

© Report/ Firi Salim

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Утвержден "План мероприятий по проведению двадцать шестой годовщины Ходжалинского геноцида".

Как сообщает Report, распоряжение подписал руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев.

В плане мероприятий предусматривается возложение венков к памятникам жертв Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе Баку, Геранбойском районном центре и поселке Агджакенд, организация мероприятий (пресс-конференций, церемоний почтения памяти и пр.) в действующих за рубежом посольствах Азербайджана, представительствах и диаспорских организациях, распространение и периодическое обновление в местных и зарубежных СМИ, а также на телеканалах, радиостанциях и интернете материалов, рассказывающих о кровопролитии.

Кроме того, в действующих на территории страны религиозных учреждениях и структурах будут организованы церемонии в память жертв Ходжалинского геноцида, в организациях и учреждениях, театральных и концертных залах, выставочных залах, средних школах и вузах организуют вечера памяти, фотовыставки, встречи с очевидцами, продемонстрируют документальные и художественных фильмы, посвященные борьбе за национальную независимость.

В городах и районах, где временно разместились ходжалинцы (Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Шеки, Горанбое, Барде, Сабирабаде, Гейчае, Закатале, Огузе, Балакяне) будут организованы встречи руководителей госструктур, депутатов Милли Меджлиса и представителей интеллигенции с семьями шехидов.

26 февраля первые уроки во всех учебных заведениях будут посвящены трагедии. В этот день в 17:00 на всей территории страны минутой молчания почтят память жертв Ходжалинского геноцида, во всех городах, районах, селах и поселках республики будут приспущены государственные флаги Азербайджана.