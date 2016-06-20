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    Уорлик: Встреча президентов создаст условия для работы над рамочным соглашением по карабахскому конфликту

    Сегодняшняя встреча поспособствует построению доверия между сторонами

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Сегодняшняя встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна поспособствует построению доверия между сторонами и создаст условия для работы над рамочным соглашением по нагорно-карабахскому конфликту". Как сообщает Report, об этом cопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик  написал на своей странице в Twitter.

    Напомним, 20 июня президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге обсудит с президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном урегулирование нагорно-карабахского конфликта. На встрече будут присутствовать сопредседатели Минской группы ОБСЕ. 

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